Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов» Конференции по огнезащите и пожарной безопасности в 2020 году

Компания О3 запускает новую линейку архитектурных покрытий ТРИОПРО™

Наталья Кузнецова 2 дня назад В России, Новости

Архитектурные покрытия ТРИОПРО™ разработаны для окраски общественных и жилых помещений. Инновационная технология ТРИОПРО™ позволяет получить превосходную комбинацию эстетики декоративных красок и долговечности индустриальных покрытий, удобства нанесения и эффективной функциональности. Серийное производство линейки запущено на площадке О3-Коутингс в Ростовской области.

Серия ТРИОПРО™ является собственной разработкой Компании О3, предназначается для долговечной защиты зон с высокой проходимостью и различными эксплуатационными нагрузками, где требуются покрытия с повышенной износо- и влагостойкостью. Профессиональные архитектурные покрытия ТРИОПРО™ продлевают срок службы окрашенных поверхностей и сокращают затраты по их сервисной эксплуатации. Линейка ТРИОПРО™ подходит для внутренних и наружных работ, для окраски новых подготовленных оснований, и для ремонта уже окрашенных. Пригодна для нанесения на бетонные, кирпичные, цементные, минеральные, гипсокартонные, деревянные основания, штукатурки, обои под покраску и проч.

Краски на водной основе экологичны, не имеют резкого запаха, безопасны для людей и технического персонала, осуществляющего нанесение покрытий.

Тэги

Смотрите также

В Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России создали огнетушащую суспензию на основе нанотрубок

Сотрудники «Санкт-Петербургского университета  Государственной противопожарной службы МЧС» разработали огнетушащую суспензию на основе углеродных нанотрубок. Изобретение …

Добавить комментарий

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2020 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал