Компания О3 запускает новую линейку архитектурных покрытий ТРИОПРО™

Архитектурные покрытия ТРИОПРО™ разработаны для окраски общественных и жилых помещений. Инновационная технология ТРИОПРО™ позволяет получить превосходную комбинацию эстетики декоративных красок и долговечности индустриальных покрытий, удобства нанесения и эффективной функциональности. Серийное производство линейки запущено на площадке О3-Коутингс в Ростовской области.

Серия ТРИОПРО™ является собственной разработкой Компании О3, предназначается для долговечной защиты зон с высокой проходимостью и различными эксплуатационными нагрузками, где требуются покрытия с повышенной износо- и влагостойкостью. Профессиональные архитектурные покрытия ТРИОПРО™ продлевают срок службы окрашенных поверхностей и сокращают затраты по их сервисной эксплуатации. Линейка ТРИОПРО™ подходит для внутренних и наружных работ, для окраски новых подготовленных оснований, и для ремонта уже окрашенных. Пригодна для нанесения на бетонные, кирпичные, цементные, минеральные, гипсокартонные, деревянные основания, штукатурки, обои под покраску и проч.

Краски на водной основе экологичны, не имеют резкого запаха, безопасны для людей и технического персонала, осуществляющего нанесение покрытий.