Специалисты ВНИИПО МЧС разработали ГОСТ о подтверждении требованиям ТР ЕАЭС

Специалисты ВНИИПО МЧС России разработали первую редакцию межгосударственного стандарта, направленного на исполнение положений технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

Документ вынесен на общественное обсуждение.

ГОСТ «Оценка соответствия. Порядок обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»» был опубликован на ресурсе ВНИИПО 24 июля.

Как сообщается в документе, стандарт вводит порядок подтверждения соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям, предъявляемым организациями по сертификации в странах ЕАЭС (Россия, Киргизия, Казахстан, Белоруссия и Армения).

ГОСТ предусматривает нормы по сертификации продукции, анализу состояния производства, выдачее сертификатов соответствия, порядку приостановления или прекращения действия документа, контролю пожарно-технических материалов и иные требования.

Общественное обсуждение проекта межгосударственного ГОСТа продлится до 1 ноября 2020 года.

Замечания и предложения можно присылать на адрес электронной почты: ctr-vniipo@mail.ru.

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