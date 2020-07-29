В Ростове-на-Дону состоится конференция «Огнезащита и пожарная безопасность»

В четверг, 20 августа, в Ростове-на-Дону состоится конференция «Огнезащита и пожарная безопасность». Мероприятие пройдет на площадке «Конгресс-отель АМАКС».

Экспертами конференции выступили заместитель председателя рабочей группы НСОПБ по вопросам огнезащиты строительных конструкций, инженерных систем и материалов Олег Ламкин и доцент, начальник адъюнктуры Уральского института ГПС МЧС России Артем Акулов.

На конференции выступят, в частности, Аспирант ДГТУ, генеральный директор ООО «СКБ» Алексей Мартынов, директор по развитию компании «Термоэлектрика» Алексей Лесив, руководитель проектно-инженерного отдела «Территории цвета» Дмитрий Гребцов, менеджер по маркетингу завода «Тизол» Сергей Федоров и эксперт ассоциации «Союз 01» Евгений Кузнецов.

Основными темами конференции станут отечественные инновации в сфере пожарной безопасности, проблемы борьбы с контрафактной продукцией, изменения в отраслевом законодательстве и применение норм.

Во время конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» участники смогуть обменяться опытом, поделиться своим мнением с аудиторией и задать вопросы экспертам.

Заявки на участие в конференции принимаются до 19 августа.