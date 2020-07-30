Портфельная компания VEB Ventures «Группа О3» запускает новую производственную площадку в Ростовской области

Входящая в портфель проектов VEB Ventures Компания O3 запускает новую производственную площадку ОЗ-Коутингс в Ростовской области. Площадка предназначена для производства профессиональных архитектурных покрытий ТРИОПРО, антикоррозионных покрытий ТРИОКОР, огнезащитных материалов ТРИОФЛЕЙМ, покрытий с антивирусными и антибактериальными свойствами, дезинфицирующих и моющих средства ТРИОКЛИН. Совокупная ежегодная мощность производства – 30 млн литров продукции в год. В первую очередь проекта инвестировано 140 млн рублей.

Площадь нового производства – 1200 кв.м, Производство отличается высокой степенью автоматизации, что позволяет увеличить производительность, исключить человеческий фактор и сократить сроки вывода новых продуктов на рынок на 20%. Мощность нового производства позволит O3 войти в топ-10 крупнейших производителей лакокрасочных материалов в РФ.

В фокусе внимания О3 в 2020 году – разработка и запуск производства покрытий с антивирусными и антибактериальными свойствами и дезинфицирующих средств. В апреле компания запустила производство антисептического средства ТРИОКЛИН ПРО 0090, ежемесячный объем выпуска – 200 тыс. литров продукта в месяц. Выпуск покрытий с антивирусными и антибактериальными свойствами стартует в III квартале 2020 года. Спрос на антисептические средства и покрытия с повышенным уровнем бактериальной безопасности резко увеличился на фоне пандемии COVID-19.

«Запуск новой производственной площадки, оснащенной современным автоматизированным оборудованием – важное событие для Компании О3. Это позволит нам не только расширить существующие продуктовые линейки, и добавить новые, а также гибко реагировать на изменения рынка, выпуская материалы, необходимые для решения актуальных задач. Таких, как, например, антивирусные и антибактериальные покрытия, которые так важны для защиты людей и продолжения работы предприятий. Собственная производственная площадка также расширит наши возможности по выпуску этой продукции на экспорт, открывая новые рынки для сбыта» — отметил генеральный директор «Группа О3» Григорий Шифрин.

«Гибкость и адаптивность бизнеса – один из ключевых критериев его успешности. Компания О3 продемонстрировала, как в форс-мажорных обстоятельствах можно оперативно запустить крупное производство наиболее востребованного в условиях пандемии и социального значимого продукта –Теперь производство дезинфицирующих средств и покрытий с антивирусными свойствами станет одним из постоянных направлений бизнеса. При этом производство основных материалов продолжает развиваться, несмотря на экономический кризис. По нашим прогнозам, в течение 3-5 лет ежегодные темпы прироста производства по ключевым видам продукции с учетом запуска новой производственной площадки и новых направлений вырастут не менее, чем на 50% в год», — комментирует генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

VEB Ventures (ранее ВЭБ Инновации) — компания группы ВЭБ.РФ, созданная для поддержки высокотехнологичных проектов через прямые сделки и управление венчурными фондами. Среди приоритетов VEB Ventures — финансирование перспективных компаний с привлечением собственных средств, средств частных и государственных фондов, а также содействие российским стартапам в выходе на международные рынки. Компания предлагает проектам не толинвестиции, но и инструменты поддержки операционного управления, а также доступ к финансовым продуктам компаний Группы ВЭБ.РФ. Это позволяет формировать схемы поддержки российских инновационных компаний с учетом их индивидуальных потребностей, в том числе для содействия выходу на международные рынки.

Компания О3 — технологическая компания, производящая защитные материалы и оказывающая промышленный сервис для строительства и безопасной эксплуатации индустриальных и инфраструктурных объектов. «Защитим будущее вместе» — миссия Компании О3.

В декабре 2019 года VEB Ventures и «Группа О3» закрыли сделку на 500 млн рублей, соглашение о привлечении инвестиций было подписано в июне 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).