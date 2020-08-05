Производство минваты почти достигло показателей 2019 года

В июне отечественные предприятия увеличили объемы производства продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные». Об этом следует из данных, опубликованных на ресурсе «Единой межведомственной информационно-статистической системы».

За полгода компании изготовили 16,84 млн кубометров минеральной ваты, в том числе в июне – 3,24 млн, что на 0,5% меньше января-июня 2019 года. Относительно мая выпуск минваты вырос на 11%, июня 2019 года сократился на 4,3%.

Общий по стране показатель сложился из работы предприятий, расположенных в основном в ведущих по производству минеральной ваты округах – Центральный, Приволжский и Уральский. На них в совокупности приходится 73% всего выпуска по стране.

В Центральном ФО за полгода заводы дали рынку 5,91 млн кубометров минераловатной теплоизоляции. Этот показатель на 1,1% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Предприятия Поволжья сократили производство минваты на 1,3% до 3,66 млн кубометров. На Урале наоборот наблюдается незначительный рост выпуска продукции на 1,4% до 2,82 млн кубометров.

Как писал «Огнепортал», в мае после апрельского затишья отечественные предприятия увеличили выпуск минераловатной теплоизоляции на 4,7%.