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Фото: https://tadviser.ru

«Тихоокеанский госуниверситет» потратит более 40 млн рублей на обновление системы оповещения

Наталья Кузнецова 23 часа назад В России, Новости

«Тихоокеанский Государственный Университет» (Хабаровск) 6 августа объявил два аукциона на создание системы пожарной сигнализации и управления эвакуацией на объектах вуза, сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок.

Максимальная цена  первого тендера составляет 22,2 млн рублей, второго – 21,7 млн. Соответственно, суммарная цена контрактов составляет 43,9 млн рублей.

Прием заявок завершится 14 августа. Итоги обоих конкурсов будут подведены 18 августа. Аукцион проходит на площадке «Сбербанк-АСТ».

Работы необходимо выполнить на территории 14 объектов: общежития и учебные корпуса.

По первому аукциону предусмотрено оснащение системами сигнализации и эвакуации двух учебных зданий, спортивного и лабораторного корпуса.

Подрядчик в ходе работы обязан использовать такие материалы  и оборудование, как: контрольно-приемные приборы Сигнал-20М, Сигнал-20П и С2000-КДЛ, дымовой извещатель ДИП-34А-03, тепловой извещатель С2000-ИП-03, извещатель пламени адресный инфракрасного диапазона С2000-Спектрон-608, модуль речевого оповещения «Рупор-300» (выпускает «Болид»), силовые кабели с  медными жилами, элементы дистанционного управления и другие устройства.

В соответствии со вторым тендером необходимо повысить пожарную безопасность 10 общежитий вуза. Для этого необходимо использовать оборудование, описанное в первом аукционе.

Все работы необходимо завершить до 15 декабря 2020 года.

 

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