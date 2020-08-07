«Русские краски» получили патент на огнезащитный ЛКМ для кораблей

Компания «Русские краски» получила патент на огнезащитное покрытие для внутренних помещений судов и кораблей. Композиция отличается повышенной огнестойкостью и увеличенным сроком службы.

Патент был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 15 июля 2020 года. Автором изобретения выступил доктор технических наук директор научно — образовательного центра «Полимерные и композиционные материалы» СПбПГТИ(ТУ) Андрей Дринберг.

Огнезащитный состав представляет собой композицию, в состав которой входят следующие компоненты: полиэфирный лак ПЭ-064, двуокись титана, микротальк, антипирены (гидроокись алюминия, борат цинка, хлорпарафин), органический растворитель.

Продукт изготавливают путем перемешивания компонентов (лак ПФ-064, двуокись титана, микротальк, гидроокись алюминия, борат цинка, хлорпарафин и часть растворителей) в диссольвере и диспергирования в биссерной мельнице.

Как показали испытания, длина затухания пламени по ГОСТу 21227-93 не превышает 30 мм. Кроме того, срок службы покрытия составляет 10 лет.