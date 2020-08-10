В Москве испытали новую систему пожаротушения небоскребов

Столичные пожарные 9 августа провели испытания системы пожаротушения на деловом комплексе «Империя» Московского международного делового центра «Москва-Сити». Высота объекта составляет 238,7 метра и 60 этажей. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве, таким образом огнеборцы проверили возможность подачи огнетушащих веществ на любую высоту пожара.

Основа системы пожаротушения – смешение воды с воздухом. Благодаря давлению воздуха смесь поднимается на необходимую высоту, в том числе и более 300 метров. Как следствие – снижение физической нагрузки на пожарных при использовании напорных рукавных линий и увеличение продолжительности расхода воды из емкостей мобильных средств пожаротушения при тушении пожара. Кроме того, эта технология позволяет эффективнее охлаждать продукты горения.

По словам исполняющего обязанности начальника Службы пожаротушения Москвы Виталия Шумова, эта установка тестируется впервые.

«Сегодня мы предприняли возможность поднять огнетущащее вещество на высоту 230 метров. В учениях было задействовано порядка 20 человек личного состава, контролирующих проход водно-воздушной смеси по пожарным рукавам и сухотрубам», – сказал спасатель.

Технический директор УК «Сити» Вячеслав Шитов добавил, что это была проверка возможности дополнительного способа пожаротушения – подачи огнетушащего вещества без использования дополнительных установок или промежуточных насосных станций на любую высоту.

Как отмечает столичное управление МЧС, сейчас в Москве имеется более 350 зданий высотой более 75 этажей, поэтому во время учений было важно изучить тактические возможности нового оборудования и отработать приемы тушения пожаров.

В современном мире одной из неотъемлемых деталей любого мегаполиса являются высотные дома. В столице насчитывается более 350 зданий, в которых больше 75 этажей. Поэтому сегодня в ходе учений важно было изучить тактические возможности нового вида оборудования, а также отработать приемы и способы тушения пожаров.