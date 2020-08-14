Под Новгородом приставы приостановили работу завода за нарушение пожаробезопасности

В Старой Руссе (Новгородская область) приставы на 90 суток приостановили работу нескольких цехов «Завода “Старорусприбор”» (входит в корпорацию «Сплав»). Причиной стало отсутствие установок пожаротушения и оповещения.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления федеральной службы судебных приставов, сотрудница ведомства составила в отношении предприятия протокол по ч.2.1 ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Этот документ предполагает приостановку работы объекта.

Ранее Старорусский районный суд обязал предприятие устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно: оборудовать «установками автоматической системы пожаротушения и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях корпусов №1, №2, №10, №10А, №25». Исключение сделано для части корпуса №1, который сейчас передан другой организации.

«За истекшее время судебный пристав неоднократно привлекал администрацию завода к административной ответственности, но сейчас настало время иного наказания»,– пояснили в пресс-службе.

К слову, во время суда представитель завода пытался объяснить причины неисполнения требований. По его словам, предприятие сейчас сокращает издержки производства и рабочие места, при этом плановые задачи не выполнены.

Позицию представителя «Завода “Старорусприбор”» подтверждают данные о финансовом состоянии предприятия. По итогам 2019 года убыток компании составил 7,85 млн рублей (-9,7 млн к 2018 году) при выручке в 294,5 млн (-94 млн).

В ведомстве полагают, что такая мера вынудит предприятие устранить нарушения пожарной безопасности.