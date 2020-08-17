Специалисты Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России повысили эффективность огнезащитных ЛКМ

Сотрудники «Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС» изобрели способ повышения эффективности огнезащитных вспучивающихся композиций (ОВК). Для этого достаточно ввести в состав ОВК многослойные углеродные нанотрубки (MWCNT).

Патент на способ формирования огнезащитной композиции был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности 7 июля 2020 года. При разработке технологии специалисты ставили задачу создать материал, который позволит обеспечить требуемый предел огнестойкости металлических несущих конструкций оборудования в условиях углеводородного горения (воздействие температуры до 1200 градусов по Цельсию).

Решить эту проблему удалось модификацией ОВК введением в состав MWCNT, полученных при помощи каталитического пиролиза на установке «CVDomna» из парогазовой фазы этанола.

«В процессе их диспергирования и нанесения состава на защищаемую поверхность воздействуют переменным электрическим полем с параметрами U=56 В, ƒ=50 Гц. Концентрация MWCNT в ОВК 0,10-1,25 об. %, их диаметр d=30-50 нм, длина l=2-5 мкм, добротность G/D=0,86-0,92, удельная поверхность S=800-1200 м2/г»,– сообщается в патенте.

Как результат – улучшение огнезащитной эффективности покрытия до показателей, указанных в данной таблице.

ОВК можно использовать для защиты металлоконструкций на нефтегазовых объектах (хранение и транспортировка), которые характеризуются высоким риском возникновения пожара. Исследования проводились на базе материала ТЕРМОБАРЬЕР производства НПК «ОгнеХимЗащита».