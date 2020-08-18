«РН — Комсомольский НПЗ» использует «Декотерм-Эпокси» для защиты объекта

Предприятие «Роснефти» «РН — Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» 18 августа объявило аукцион на запрос коммерческих предложений по поставке лакокрасочных и огнезащитных материалов. Компании требуется продукция, выпущенная как иностранными, так и российскими производителями, среди них – НПП «Деко».

Извещение было опубликовано на ресурсе «ТЭК-Торг» сегодня рано утром. Заказчик просит игроков рынка не позднее 08:00 21 августа направить предложения по лакокрасочной продукции.

Компании требуется 26 наименований продукции общей массой 65 333,38 единиц – огнезащитные и лакокрасочные материалы производства компаний НПП «Деко», Jotun, International, Sika, Huntsman, «Морозовский химический завод», «Преград», «Элокс-Пром».

В частности, «РН — Комсомольский НПЗ» интересуется закупкой 9,8 тонны грунтовки Penguard Express, 5,37 тонны эмали «Армокот F100», 14,76 тонны шпатлевки Sika Betonol, 2,44 тонны ПФ-115, две тонны эпоксидной эмали ЭП-1236, 1 221,7 кг огнезащитного материала «Декотерм-Эпокси» и 777,5 кг «Декотерм-Эпокси» б-до 5,8 мкм, — R 60,90, 5,9 тонны полиуретанового покрытия «Полиплан 1001». Допускается поставка аналогов продукции. Закупка ЛКМ для нужд предприятия запланирована на 2020 год.

«РН — Комсомольский НПЗ» обещает оплатить продукцию в течение 60 календарных дней с момента поставки товара.

Напомним, 29 мая другое предприятие «Роснефти» «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» объявляло запрос цен на проведение огнезащитной обработки несущих конструкций. Для защиты объекта был выбран материал «Декотерм-Эпокси». В июле продукцией НПП «Деко» интересовались строительная компания «Глобалстрой-Инжиниринг» (модернизация объекта компании «Лукойл-Коробковский газоперерабатывающий завод») и УГМК (строительство склада на территории «Челябинского цинкового завода»).