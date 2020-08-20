«ТехноНИКОЛЬ» увеличивает инвестиции в производство минваты

«ТехноНИКОЛЬ» в этом году увеличит объем инвестиций в производство минеральной ваты на 100 млн рублей. Как сообщает пресс-служба компании, одной из причин стало увеличение потребления продукции летом 2020 года.

Поначалу корпорация планировала вложить 1,12 млрд рублей. Однако ситуация изменилась. Летом потребление минераловатных теплоизоляционных материалов увеличилось на 12% относительно аналогичного периода 2019 года. Это объясняется всплеском строительной активности после пандемии Covid-19. Также дравйерами являются крупные проекты индустриального и гражданского строительства, запущенные в 2018 – 2019 годах. На спрос повлияли и розничные покупатели, обновляющие свои домовладения. Производство минеральной ваты поддержали и проекты по строительству медицинских учреждений.

«ТехноНИКОЛЬ» продолжала без остановок выпускать продукцию, что, по мнению руководителя направления «Минеральная изоляция» Василия Ткачева, было верным решением.

«После самоизоляции потребление минеральной изоляции в большинстве регионов России значительно выросло, и благодаря запасам, сформированным на складах, мы можем сейчас удовлетворить большинство запросов наших клиентов»,– сказал Василий Ткачев.

Кроме того, во время пандемии увеличились объемы Интернет-торговли компании. Число заказов за первые четыре месяца 2020 года увеличилось на 70%. Поэтому этот канал является очень перспективным. Как следствие – увеличение инвестиций.

«Часть дополнительных инвестиций 2020 года направят на его развитие и разработку новых онлайн-сервисов и услуг»,– отмечается в сообщении компании.

Соответственно, общий объем инвестиций составит 1,22 млрд рублей.

Ткачев добавил, что пандемия и самоизоляция отразились на рынке стройматериалов не так сильно как ожидалось. Так что активность в потреблении минеарловатной теплоизоляции в начале 2020 года и всплеск спроса в начале пандемии дают возможность говорить о том, что по итогам года потребление сохранится на уровне 2019 года.