«Сен-Гобен» получил одобрение Российского морского регистра на 11 продуктов

Российский морской регистр судоходства одобрил 11 продуктов компании «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (Арзамас, Нижегородская область). Два свидетельства о типовом одобрении действуют в течение пяти лет – с 14 июля 2020 года.

Первый документ выдан на специальные покрытия следующих марок: Kaiflex Protect F-Alu, Kaiflex Protect F-Black, Kaiflex Protect Alu-Tec и Kaiflex Protect Alu-Net.

Kaiflex Protect F-Alu – стекловолокно с односторонним покрытием алюминиевой фольгой толщиной 12 мкм. Kaiflex Protect F-Black представляет собой cтекловолокно со специальной пропиткой и атмосферостойкой пленкой. Покрытие Kaiflex Protect Alu-Tec выпускается на основе ПВХ толщиной 230 мкм или 350 мкм и покрывается глянцевой алюминиевой фольгой (15 мкм). Покрытие Kaiflex Protect Alu-Net представляет собой алюминиевую фольгу (15 мкм), армированную сеткой из стекловолокна (шаг 5 мм). Все материалы имеют диапазон рабочих температур от – 60 до +80 градусов по Цельсию.

Второе свидетельство действует на 7 теплоизоляционных материалов Kaiflex EF, Kaiflex DUCT, Kaiflex EPDM, Kaiflex KKplus, Kaiflex HF, Kaiflex Connect, Kaiflex RT и Kaiflex ST. Ширина всех изделий в виде листов составляет 1000 мм.

Толщина Kaiflex EF, Kaiflex DUCT, Kaiflex KKplus и Kaiflex HF – 6, 10 ,13 ,16 ,19 , 25, 32, 40 (кроме Kaiflex KKplus), 50 (кроме Kaiflex KKplus и Kaiflex HF) мм, Kaiflex DUCT – 10 ,15 ,20, Kaiflex Connect – 13, 19, 25, 32.