27 августа пройдет онлайн-конференция «Разработка проектов огнезащиты. Ключевые проблемы. Изменения в законодательстве»

В четверг, 27 августа, состоится Всероссийская онлайн-конференция «Разработка проектов огнезащиты. Ключевые проблемы. Изменения в законодательстве».

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, так что принять участие в ней может любой желающий. Для слушателей участие – бесплатное. Чтобы узнать актуальную и полезную информацию об изменениях в законодательстве, достаточно зарегистрироваться на странице конференции.

Экспертами Всероссийской онлайн-конференции выступили заместитель председателя рабочей группы НСОПБ по вопросам огнезащиты строительных конструкций, инженерных систем и материалов Олег Ламкин и руководитель подкомитета огнезащиты «Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли» Евгений Кузнецов.

На конференции помимо экспертов выступят, в частности, эксперт Ассоциации «Союз 01», генеральный директор «ПО “Химцентр”» Сергей Рябов и слушатель магистратуры АГПС МЧС России Сергей Антонов.

Евгений Кузнецов проанализирует изменения в законодательстве по пожарной безопасности, Олег Ламкин – современное состояние и перспективы развития требований нормативной документации в области огнестойкости.

Каждый участник сможет задать вопрос экспертам и докладчикам в ходе конференции.

Онлайн-конференция начнется 27 августа в 11:00 по московскому времени.