Состоялась конференция «Разработка проектов огнезащиты. Ключевые проблемы. Изменения в законодательстве»

В четверг, 27 августа, состоялась вторая Всероссийская онлайн-конференция в сфере пожарной безопасности. В этот раз мероприятие было посвящено проблемам законодательства в отрасли и разработке проектов, от реализации которых зависит жизнь и здоровье многих людей.

Онлайн-конференция «Разработка проектов огнезащиты. Ключевые проблемы. Изменения в законодательстве» привлекла внимание около 200 специалистов: проектировщиков, разработчиков, сотрудников вузов, производителей систем огнезащиты. На участие конференции зарегистрировались представители «Нефтехимпроекта», «Огнекора», «Унихимтека», «НПК «КоррЗащита»», AkzoNobel, «Прозаска», Санкт-Петербургского государственного Политехнического университета, НПП «Деко» и «Территория цвета», «Нижнекамскнефтехима», Rockwool, НИПИГАЗ и многих других компаний.

Экспертами конференции выступили руководитель подкомитета «Огнезащита» «Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли» Евгений Кузнецов и заместитель председателя рабочей группы НСОПБ по вопросам огнезащиты строительных конструкций, инженерных систем и материалов Олег Ламкин.

Мероприятие открыл слушатель магистратуры Академия Государственной противопожарной службы МЧС России Сергей Антонов. Он подробно проанализировал понятие «Проект огнезащиты» и пояснил аудитории, почему выступает против него. Для начала эксперт отметил, что все объекты в России возводят на основании двух документов: ФЗ № 383 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В дополнение к ним создаются своды правил и ГОСТы – добровольного и обязательного применения. По первому документу все парамеры можно доказать расчетами, 123 ФЗ обязывает проводить испытания для подтверждения степени огнестойкости. Потом он рассказал о причине своего негативного отношения к понятию «Проект огнезащиты» на реальном примере.

Специалисты провели огневые испытания 15 мм огнезащитных плит по ГОСТ 53295-2009. Результаты показали, что плиты выдерживают 60 минут воздействия огня при 500 градусах по Цельсию. Эти плиты получили соответствующие сертификаты. Затем испытали эти плиты под проектной нагрузкой 30 тонн. Металл в итоге начал прогибаться притемпературе 300 градусов по Цельсию, и плиты деформировались.

«Имея огнезащитную эффективность 60 минут, та же плита на том же двутавре повысила огнестойкость всего лишь до 45 минут. Получилось так, что два честных огнезащитных материала с двумя честными сертификатами на огнезащитную эффективность повысили огнестойкость конструкции на разную величину», – сказал Сергей Антонов.

Эксперт заключил, что одни и те же покрытия с одинаковой огнезащитной эффективностью по-разному повышают огнестойкость. Многое зависит от поведения конструкции под нагрузкой. Соответственно, «Проект огнезащиты» можно считать «бумагой». Но тут возникает вопрос: понимает ли это законодатель? Как оказалось, в нормативной документации прописаны все моменты, в частности, подтверждение соответствия средств огнезащиты прописано в ГОСТ 53295 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». Сергей Антонов подытожил, что законодательство дало все для тех, кто хочет сделать правильный документ.

Генеральный директор «ПО «Химцентр»», эксперт ассоциации «Союз 01» Сергей Рябов и Евгений Кузнецов обратили внимание аудитории на новые документы: Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения » (ТР ЕАЭС 043/2017) и СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вступает в силу 12 сентября).

Рябов отметил, что пока ТР 043 не обеспечен нормативными документами, прежде всего, межгосударственными стандартами. Сейчас они находятся в стадии согласования, и уйдет не меньше года на этот процесс. Сейчас по рекомендации используются национальные стандарты, хотя сертификация идет в соответствии с ТР 043.

Сергей Рябов остановился на отдельных пунктах СП 2.13130.2020, в частности на 5.4.3 об огнестойкости несущих элементов зданий. Норма не допускает применение вспучивающихся огнезащитных покрытий для зданий I и II степеней огнестойкости. Этот абзац, по мнению Рябова, абсолютно размыт. В конечном счете, Сергей Рябов предложил записать в резолюции конференции следующее: «Ассоциация «Союз 01» просит ТК 274 внести толстых интумесцентных покрытий с коэффициентом вспучивания 1,5-5.0 в отдельный класс огнезащитных материалов».

Дело в том, что по пункту 5.4.3 эти материалы не могут быть применены на тонких металлоконструкциях меньше 5,8 мм. Этот вопрос эксперты не раз выносили на форумах, но поддержки так и не получили.

Евгений Кузнецов рассказал, что означает жить в условиях ТР 043. Так, у «Тизола» заканчивался сертификат на воздуховоды, и компания обратилась во ВНИИПО за разъяснениями по оформлению новых документов.

«Все средства обеспечения пожарной безопасности, которые попали в перечень, обеспечивающий Техрегламент, должны быть пересертифицированы до 1 июля 2021 года», – сказал Кузнецов.

Эксперт также обратил внимание на арифметику по сертификации продукции. В России, по словам Евгения Кузнецова, сертифицируется около 270 различиных средств огнезащиты для металлоконструкций. Каждое из них в среднем имеет по четыре показателя огнезащитной эффективности, а испытания проходят на двух колоннах. В итоге получается 2160 огневых испытаний. В то же время в России действуют 17 аттестованных установок, при том что на одном оборудовании корректно можно провести не более трех испытаний. С учетом 42 рабочих недель на каждую установку придется 126 отжигов. Это необходимо для вхождения средств огнезащиты на рынок.

Кузнецов обратил внимание и на отдельные понятия СП 2.13130.2020. Он отметил, что из новой редакции убраны композицонные материалы с применением вспучивающихся составов , и это правильно, поскольку в последнее время появилось очень много сертификатов, в которых теплоизоляционный слой создавался при помощи обмазки толщиной 2-3 мм, а все остальное «дорабатывалось» лакокрасочным материалом. Соответственно, новое определение «конструктивная огнезащита» может стать барьером для сомнительных сертификатов.

Олег Ламкин акцентировал внимание аудитории на историю созданию проектов огнезащиты. К примеру, в Евпатории в XVI веке был построен минорет. При его возведении каменную кладку скрепляли свинцовыми стержнями. А спустя два века произошел пожар, и конструкция покрылась свинцовыми слезами.

Он отметил, что сейчас не существует единой формы этого проекта. Так что для его реализации нужны реально действующие нормативные документы. Для его разработки нужно знать такие тонкости, как: что защищать (здание или сооружение), от чего защищать и что обеспечивать, на основе каких требований обеспечивать.

Иногда возникает вопрос: нужна ли огнезащита вообще? В то же время сам проект необходим, уверен Олег Ламкин. В этом случае он может состоять из решения вопроса: нужна ли огнезащита вообще.

При реализации проекта важно учитывать требования по выбору способа огнезащиты с учетом вида и степени агрессивного воздействия среды. Материал необходимо выбирать с учетом условий эксплуатации, поскольку у каждого – свое назначение.

Добавим, следующие конференции по пожарной безопасности пройдут оффлайн. Конференция «Огнезащита и пожарная безопасность» состоится 15 октября в Ростове-на-Дону, «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» пройдет в Уфе 3 декабря.