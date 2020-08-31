Предприятия сократили выпуск минваты

Объемы производства продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные» в июле сократились на 5,3% относительно аналогичного периода 2019 года. Как одно из следствий падения выпуска – снижение показателей за 7 месяцев к уровню 2019. Об этом следует из данных, опубликованных на ресурсе «Единой межведомственной информационно-статистической системы».

В июле компании дали рынку 3,32 млн кубометров минваты, что на 2,4% превышает июнь и 44% январь 2020 года. Относительно 2019 года наблюдается снижение показателей. Так, за январь-июль производство минеральной ваты составило 18,97 млн кубометров, что на 6,3% меньше 7 месяцев 2019 года. В июле к аналогичному уровню 2019 года выпуск минераловатной продукции сократился на 5,3%.

На общем спаде показателей сказалось, в частности, снижение объемов производства в Центральном федеральном округе, а также стагнация в Поволжье и на Урале.

Предприятия ЦФО за 7 месяцев изготовили 6,967 млн кубометров продукции, что на 2,9% меньше января-июля 2019 года. В Приволжском федеральном округе производство выросло незначительно – на 1,1% до 4,5 млн кубометров, на Урале – на 0,4% (до 3,373 млн).

Напомним, по итогам первой половины 2020 года компании дали рынку 16,84 млн кубометров минеральной ваты. Этот показатель на 0,5% меньше января-июня 2019 года.