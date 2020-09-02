МЧС Росссии меняет порядок учета пожаров

МЧС России разработало проект приказа «О внесении изменений в Порядок учета пожаров и их последствий», утвержденного еще в 2008 году. Предполагается расширить круг организаций, отвечающих за учет пожаров. Уведомление о начале общественном обсуждении документа было опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 12 августа.

Как следует из пояснительной записки к приказу, сейчас учет пожаров и их последствий ведет МЧС России и федеральные органы исполнительной власти, наделенные этими полномочиями.

Однако с 1 января 2021 года вступает в силу постановление правительства РФ от 28 июля 2020 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры». Этот документ вводит требования к лицензиатам в части учета возгораний.

Поэтому МЧС России предлагает обязать эти организации в случае тушения пожаров собственными силами предоставлять в ведомство и федеральные органы власти информацию о возгораниях и их последствиях.

«Позволит повысить качество формируемой информации, в том числе ее достоверность и открытость, а также искоренит сокрытие пожаров», – сообщается в записке.

Общественное обсуждение документа завершится 23 сентября. Приказ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Ознакомиться с полной версией документа вы можете на «Огнепортале».