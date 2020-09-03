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Фото: https://regnum.ru

Волгоградские ученые создали инновационный состав для тушения пожара

Наталья Кузнецова 10 часов назад В России, Новости

Сотрудники  «Волгоградского государственного технического университета» (ВолгГТУ) запатентовали инновационный водный состав для тушения пожаров. Разработка обладает высокой изолирующей способностью, сообщается в патенте, опубликованном 17 августа в базе Федерального института промышленной собственности.

Среди авторов изобретения – доктор технических наук, заведующая кафедрой «Химическая технология полимеров и промышленная экология» Наталья Кейбал и профессор Виктор Каблов, а также ученый Анатолий Мещеряков.

Состав представляет собой композицию, в состав которой входят следующие компоненты: вода, жидкое стекло, Preventol D2 и ксантановая камедь.

Как отмечается в патенте, основными недостатками прототипов являются высокая вязкость, недостаточная изолирующая способность поверхности горения, отсутствие сплошности, выделение ядовитых продуктов горения, низкая температуростойкость и ряд других. Эти проблемы возможно решить путем разработки нового экологичного состава для тушения пожара.

«Составы, содержащие помимо жидкого стекла ксантановую камедь, образуют при кипении и осушении в зоне горения более толстый слой пены, так как добавка камеди стабилизирует кипящие пузырьки пара на поверхности раствора на время достаточное для их осушения и фиксации размера», – сообщается в патенте.

Как результат – состав обладает низкой стекаемостью с наклонных и вертикальных поверхностей и высокой изолирующей способностью.

Изобретение испытали при тушении сруба в виде колодца из сухих сосновых бревен размером 1×1×1,5 м с общей поверхностью горения 12 м2. Объект удалось потушить через 10 минут после начала горения.

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