Росстандарт завершил обсуждение изменений к трем сводам правил

Росстандарт завершил общественное обсуждение изменение к нескольким сводам правил. Среди них – СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные», СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования», СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования».

Как сообщается в документации к СП, эксперты отправили более 20 отзывов к нормативным актам.

В СП 122.13330.2012, к примеру, предложили убрать из таблицы 16 строку «Клапаны в каналах дымоудаления в тоннеле и клапаны тамбур-шлюзов», в СП 160.1325800.2014 пункт 7.33 откорректирован: «Уклоны, ширину проступи и высоту ступеней открытых лестниц в атриуме следует выполнять по требованиям к эвакуационным лестницам…», в СП 267.1325800.2016 пункт 6.26 изложен в следующей редакции: «6.26 Остекление высотных зданий следует выполнять с использованием закаленного, либо многослойного стекла по ГОСТ 30826, не допускающего травмирования людей, находящихся как внутри помещений, так и снаружи, от поражения осколками стекол и фрагментами перечисленных элементов в случае разрушения светопрозрачных конструкций, в т. ч. при ЧС. Требования к безопасности остекления приведены в СП 426.1325800».

С актуальными версиями сводов правил вы можете ознакомиться на «Огнепортале»:

Напомним, 22 июня Росстандарт вынес на общественное обсуждение проекты изменений к нескольким документам, в том числе и к сводам правил, касающихся строительства зданий и транспортной инфраструктуры.