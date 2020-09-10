В Оренбургской области запустили линию огнестойкого картона

Предприятие «МастМастер» запустило в городе Ясный Оренбургской области линию по выпуску огнеупорного асбокартона, применяемого в строительстве. Об этом сообщает пресс-служба компании «Оренбургские минералы».

Производственную линию разработали и изготовили по спецпроекту резидента ТОСЭР «Ясный» компании «УралПромМаш». Мощность линии составляет 5 тыс. тонн в год, в денежном выражении – 250 млн рублей. Объем инвестиций в проект составляет около 1 млн евро. Сроки реализации проекта не уточняются.

Как отметили в правительстве Оренбургской области, этот проект удалось реализовать благодаря сотрудничеству двух предприятий, работающих на территории одной ТОСЭР.

В перспективе «УралПромМаш» планирует продолжать сотрудничество по экспорту асбокартона в Азию и Африку.

Добавим, «МастМастер» занимается производством асбокартона и гидроизоляционной мастики. Кроме того, компания недавно зарегистрировала новую огнезащитную мастику и лакокрасочный материал для повышения безопасности металлоконструкций.

«УралПромМаш» специализируется на конструировании и производстве насосного оборудования.