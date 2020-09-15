В Менделеевске может появиться производство меламина

В Менделеевске (Татарстан) на заводе «Аммоний» может появиться производство меламина. Об этом в интервью изданию «БИЗНЕС Online» сообщил член совета директоров компании «СДС Азот» Всеволод Бебутов.

По словам Бебутова, планируется расширение линейки продукции. Помимо производства удобрений появится новая линия меламина. Новый владелец «Аммония» оценивает этот проект как весьма перспективный.

«Здесь серьезный рынок потребления, он позволит быть конкурентоспособными и дать хорошие цены», – заявил Всеволод Бебутов.

Планируется, что мощности производства меламина в Менделеевске составят 60 тыс. тонн в год. Сроки реализации проекта не уточняются.

Добавим, завод «Аммоний» был запущен 12 февраля 2016 года. Объем инвестиций в проект составил 1,4 млрд долларов США. Предприятие способно выпускать по 717,5 тыс. тонн аммиака (без производства метанола) и гранулированного карбамида, а также 487,3 тыс. тонн аммиака и 233,8 тыс. тонн метанола. По данным издания «Коммерсант», ВЭБ привлек большую часть из 2,1 млрд долларов США кредитов у японских банков. Из-за резкого роста курса доллара завод не смог обслуживать кредиты и накопил долги. Это привело к банкротству «Аммония».

Осенью 2019 года компания «Азот» Романа Троценко выкупила долги завода у ВЭБа за 900 млн долларов США со скидкой 50%.

Как писал «Огнепортал», сейчас в России меламин выпускает «Невинномысский Азот», мощности производства которого не превышают 50 тыс. тонн в год. В перспективе также появление линии меламина на площадке «Метафракса». Компания с 2018 года возводит комплекс «Аммиак-карбамид-меламин». Мощность двух установок может составить 80 тыс. тонн в год.