СКР завершил расследование дела в отношении совладельца «Зимней вишни»

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении совладельца ТРЦ «Зимняя вишня» генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината» Вячеслава Вишневского, обвиняемого в даче взятки в крупном размере. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2013-2014 годах Вишневский передал начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и директору компании «ИСК “Ресурс”» Никите Чередниченко 7 млн рублей за бездействие при строительном и пожарном надзоре при реконструкции второй очереди ТРЦ «Зимняя вишня». Деньги были перечислены под видом договора об оказании услуг.

«Это позволило Вишневскому осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было»,– отмечается в сообщении СКР.

Затем начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей составила акт обследования с недостоверными сведениями о выполненных работах, а Комкова проигнорировала грубейшие нарушения правил пожарной безопасности. Это и предопределило трагедию, которая унесла жизни 60 человек.

После пожара Вячеслав Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В марте 2020 года он был экстрадирован в Россию. Свою вину совладелец «Зимней вишни» так и не признал.

Материалы уголовного дела в отношении Вишневского направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Добавим, фигурантами по уголовному делу о пожаре проходят 15 человек. Среди них – бывший начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, генеральный директор «Зимней вишни» Надежда Судденок, руководитель «Системного интегратора» Игорь Полозиненко и инженер противопожарной системы Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин.