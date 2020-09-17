Специалисты Clariant запатентовали огнезащитные смеси

Специалисты компании Clariant Plastics & Coatings Ltd Гаральд Бауэр, Себастьян Хёрольд и Мартин Зикен (все из Германии) запатентовали огнезащитные смеси. Изобретение можно использовать в разных вариантах для повышения огнестойкости различных продуктов.

Патент на новинку был опубликован 20 августа 2020 года в базе Федерального института промышленной собственности.

Инноваторы предложили несколько формул огнезащитной смеси. Базовая формула состоит из двух основных компонентов – А и В. Компонент А представляет собой от 99,9999 до 87 мас. % соли диорганилфосфиновой кислоты. Компонент В – от 0,0001 до 13 мас. % железа. Кроме того, предлагается изменять содержимое компонентов А и В, их количественное соотношение, размеры частиц или варьировать технологии их смешивания.

К примеру, во второй формуле содержание соли диорганилфосфиновой кислоты составляет от 99,9999 до 75 мас. %, компонента В (железо в виде железосодержащего вещества) – от 0,0001 до 25 мас. %. В другой формуле разработчики предложили в качестве компонента В использовать диалкилфосфинаты железа(II), диалкилосфинаты железа(III), моноалкилфосфинаты железа(II), моноалкилфосфинаты железа(III), алкилфосфонаты железа(II), алкилфосфонаты железа(III), фосфиты железа(II), фосфиты железа(III), фосфаты железа(II), фосфаты железа(III).

Готовые смеси можно использовать для синтеза в качестве сшивающего агента, компонента или ускорителя отверждения (эпоксиды, полиуретаны, сложные эфиры и иные вещества), в качестве огнезащитного средства для лаков и вспучивающихся покрытий, при изготовлении огнестойких пластмасс и тканей.