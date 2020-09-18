200 000 м2 металлоконструкций Омского НПЗ покрыты защитными материалами Компании О3

Компания О3 продолжает работы по нанесению защитных материалов на металлоконструкции установки замедленного коксования (УЗК) на Омском Нефтеперерабатывающем Заводе (ОНПЗ). Заказчиком проекта выступает АО “ Газпромнефть – ОНПЗ”.

Новая установка замедленного коксования (УЗК) станет одним из самых крупных объектов такого типа в России. Мощность установки по сырью составит 2 млн тонн в год, она также увеличит производство высококачественного сырья для алюминиевой промышленности — нефтяного кокса. Вместе с другими проектами второго этапа модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода УЗК повысит глубину переработки до 97% и до 80% — выход светлых нефтепродуктов.

Для защиты металлоконструкций УЗК была выбрана система покрытий, состоящая из антикоррозионных покрытий ТРИОКОР™ ЦИНК 1700, ТРИОКОР™ МАСТИК 4500 МИО, ТРИОКОР™ ФИНИШ 5500, а также огнезащитного материала ТРИОФЛЕЙМ™ ЕР 8800. Эпоксидный вспучивающийся состав ТРИОФЛЕЙМ™ ЕР 8800 повышает собственный предел огнестойкости металлоконструкций в условиях углеводородного пожара до 150 минут и разработан для объектов, эксплуатируемых в суровых условиях.

Общая площадь покрытия по проекту УЗК составила более 200 000 м2. В проект входило проектирование огнезащиты, подготовка поверхности, поставка и нанесение антикоррозионных и огнезащитных, технический надзор.

Омский НПЗ (ОНПЗ) – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов не только в России, но в и мире, с установленной мощность по переработке сырья 22,23 млн тонн в год. В настоящее время на заводе проводится масштабная программа модернизация, уже завершенный первый этап которой позволил Омскому НПЗ полностью перейти на производство бензина и дизельного топлива в соответствии с экологическим стандартом «Евро-5».