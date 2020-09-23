Предприятие «Росатома» покупает более 49 тонн огнезащитных ЛКМ

Предприятие «Росатома» «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон»» (ФЦНИВТ «СНПО “Элерон”») 22 сентября объявило аукцион на поставку огнезащитных составов российского производства. Компания планирует потратить на закупку продукции максимум 6,24 млн рублей с учетом НДС 20%, сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок.

«Элерону» требуется три наименования продукции: огнезащитный вспучивающийся материал, огнезащитный состав и винилово-эпоксидная эмаль. Максимальная цена за килограмм продукции должна составлять с учетом НДС соответственно 95,4 рубля, 298,67 и 341,53. Компания указывает объем закупаемой продукции и желаемые марки товара.

Победитель аукциона обязан поставить 4060 кг огнезащитного вспучивающегося материала «Пламкор-1», 49,6 тонны состава «Пламкор-4» и 880 кг эмали «Виникор-62». Все эти материалы выпускает НПХ «ВМП» (Екатеринбург). Допускается поставка аналогов указанной продукции.

Огнезащитные материалы необходимо поставлять в течение 90 дней с момента заключения договора по заявкам покупателя. Место доставки товара – город Озерск Челябинской области.

В конкурсе может принять участие любая компания вне зависимости от места нахождения и происхождения капитала. Значение имеет лишь российское происхождение поставляемой продукции.

Тендер проходит на электронной торговой площадке «Росэлеторг». Заявки от участников конкурса принимаются до 10 утра по московскому времени 1 октября. Заказчик определит победителя аукциона 21 октября.