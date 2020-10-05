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Фото: https://fireflyer.ru/пожаротушение тонкораспыленной водой

ВНИИПО МЧС России разработал два новых межгосударственных стандарта

Наталья Кузнецова 1 час назад В России, Новости

Специалисты ВНИИПО МЧС России разработали первые редакции двух проектов межгосударственных стандартов. Общественное обсуждение документов продлится до 7 января 2021 года, сообщает организация.

Оба ГОСТа касаются систем пожаротушения.

Стандарт  Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»  устанавливает классификацию и требования к системам пожаротушения, а также способы испытаний этих агрегатов (тепловое воздействие, интервал температур окружающей среды, контроль давления, прочность модуля, герметичность и т.д.).

Он распространяется на разрабатываемые установки пожаротушения жидкими огнетушащими веществами и тонкораспыленной водой.

ГОСТ  «Техника пожарная. Гидранты пожарные наземные. Общие технические требования. Методы испытаний» вводит требования к наземным пожарным гидрантам и методам их испытаний.

Документ предусматривает, в частности, проверку показателей надежности, полного срока службы гидрантов на соответствие требованиям, значения технических параметров оборудования, маркировку.

Связаться с разработчиками стандартов можно по электронной почте:

ГОСТ «Установки пожаротушения…» –   fire404@mail.ru

Стандарт «Гидранты пожарные наземные…» –  info@gazsnabinvest.ru  и of.vniipo@mail.ru

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