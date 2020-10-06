На Урале сгорел торговый центр

Минувшей ночью в Богдановиче (расположен около 100 километров от Екатеринбурга) сгорел двухэтажный торговый центр «Северный». Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Тревожный сигнал о возгорании на улице Тимирязева поступил на пульт спасателей в 03:57 по местному времени (- 2 часа к Москве). В момент пожара в здании никого не было, что и позволило избежать жертв.

Огнеборцы смогли справиться с огнем к 7 утра. В 06:59 пожар был локализован, а в 07:22 открытое горение было ликвидировано.

«Тушение пожара осложнялось сложной планировкой помещений и большой пожарной нагрузкой. Для координации действий сил и средств на пожаре был развёрнут штаб пожаротушения», – отметили в ведомстве.

В тушении пожара были задействованы 30 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.

Сейчас пожарные дознаватели выясняют причины ЧП.

Судя по фотографиям торгового центра, опубликованным в социальных сетях, у здания сгорела кровля, а стоящая рядом аптека не пострадала. Как предположили жители города, возможно, не исключена халатность. По их словам, второй этаж ТЦ был забит вещами.