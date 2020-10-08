ВНИИПО МЧС России вынес на обсуждение два проекта СП

ВНИИПО МЧС России 5 октября вынес на общественное обсуждение первые редакции сводов правил. Документы призваны устранить пробелы в законодательстве.

Как сообщает организация, специалисты разработали проект изменения № 4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и СП «Временные здания и сооружения для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. Требования пожарной безопасности».

Первый документ прописывает нормативы по хранению пиротехнической продукции.

«Актуальность работы определяется отсутствием обоснованных требований по обеспечению пожарной безопасности к хранению пиротехнических изделий в оптовых, промежуточных складах, складах при специализированных магазинах», – отмечается в пояснительной записке.

Авторы документа просят присылать замечания и предложения до 22 октября 2020 года на адрес: vniipo-3.5.3@mail.ru.

Второй свод правил призван устранить пробелы в законодательстве, касающиеся временных объектов, возводимых при проведении массовых мероприятий. Документ устанавливает возможности для проведения таких мероприятий, требования пожарной безопасности, к противопожарному оборудованию, конструктивным решениям, эвакуации, противодымной защите, пожарной сигнализации.

Общественное обсуждение документа продлится до 1 декабря 2020 года. Связаться с разработчиками свода правил можно по адресу: poletaev658@mail.ru.

Ознакомиться с проектами документов вы можете на «Огнепортале»: