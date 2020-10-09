На огнезащиту «Платинум Арены» в Хабаровске потратят 14,5 млн рублей

Спортивная школа «Хабаровский краевой центр развития хоккея «Амур»» 8 октября объявила аукцион на проведение огнезащитной обработки основного зала спорткомплекса «Платинум Арена». Цена тендера составляет 14,59 млн рублей, сообщается в документации, опубликованной на Госзакупках и площадке «РТС-тендер». Работы профинансируют из средств бюджета Хабаровского края.

«Платинум Арена» представляет собой трехэтажное здание общей площадью 25881,6 квадратных метров, состоящее из двух площадок – главный зал с ледовой ареной и трибунами, а также тренировочный зал с ледовой площадкой и трибунами хоккейной школы. Функциональная пожарная безопасность объекта – Ф2.1, предел огнестойкости несущих металлических конструкций – R 90, класс конструктивной пожарной опасности-С0, класс здания-1, степень огнестойкости–II, марка стали основных несущих конструкций –09Г2С-12.

Победитель конкурса обязан очистить металлические конструкции от ЛКМ, обезжирить поверхности, огрунтовать их за один слой грунтовками ГФ- 021 (два раза) и «ЭФФА-01», нанести огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости 30 минут толщиной слоя 0,58 мм и 1 час с толщиной 2,6 мм на площади 22,4 тыс. «квадратов», опеспылить, покрыть полиэтиленовой пленкой и выполнить акриловую окраску металлических поверхностей. Конструкции необходимо окрасить ЛКМ марок «Эффа КТ» (1,67 тонны), «Эффа М» (552 кг) и «Эффа 01» (3,93 тонны). Эти материалы выпускает «Эффа» из Барнаула.

Все работы необходимо выполнить в течение 150 календарных дней с момента подписания контракта.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 октября 9 утра по местному времени (+7 к Москве). Заказчик определит победителя 3 ноября в 17:00 по времени Хабаровска.