Евразийская экономическая комиссия продлит сроки переходных положений ТР ЕАЭС 043/2017

Евразийская экономическая комиссия предложила продлить сроки переходных положений к техрегламенту «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017). Соответствующее решение Коллегии ЕЭК 9 октября было вынесено на общественное обсуждение.

Согласно решению Коллегии ЕЭК от 26.09.2017 N 125, документы об оценке соответствия продукции, выданные или принятые до вступления в силу ТР ЕАЭС 043/2017, считаются действительными не позднее 1 июля 2021 года. Однако пандемия коронавируса внесла корректировки в процесс.

Сейчас получили аккредитацию на выполнение работ под подтверждению соответствия продукции ТР ЕАЭС 043/2017 «незначительное количество органов по сертификации». В России действуют четыре таких организации, в Беларуси – один, в Казахстане и Армении – ни одного.

«Во многом указанная проблемная ситуация возникла из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. В сложившихся условиях невозможно осуществить подтверждение того объема продукции, который будет необходим для удовлетворения внутренних потребностей государств-членов ЕАЭС в 2020-2022 годах», – отмечается в пояснительной записке.

Таким образом, Коллегия ЕЭК предлагает продлить сроки переходных положений до 1 июля 2022 года.

Общественное обсуждение проекта продлится до 8 декабря 2020 года.

Обсуждение проекта продлится до 8 декабря 2020 г. Ознакомиться с документом вы можете на «Огнепортале».

Напомним, на онлайн-конференции «Разработка проектов огнезащиты. Ключевые проблемы. Изменения в законодательстве» 27 августа руководитель подкомитета «Огнезащита» «Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли» Евгений Кузнецов поднимал вопрос о проблемах сертификации продукции в соответствии с ТР ЕАЭС 043/2017.