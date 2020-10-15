«Башнефть-Уфанефтехим» защитит свои конструкции огнезащитой «Декотерм»

Предприятие «Башнефть-Уфанефтехим» (входит в НК «Роснефть») защитит свои конструкции огнезащитным лакокрасочным материалом «Декотерм Эпокси» (производитель НПП «Деко»). Об этом сообщается в документации, опубликованной на портале ТЭК-Торг.

«Башнефть» 5 октября объявила аукцион на плановый ремонт эстакад «Башнефть-Уфанефтехим». Цена заказа составляет 91,85 млн рублей. В эту сумму входит проведение следующих работ: ремонт кабельных и технологических эстакад, комплекса производства ароматики, демонтаж теплоизоляции трубопроводов, нанесение антикоррозионных и огнезащитных материалов.

Все операции необходимо выполнить с момента заключения контракта до 31 декабря 2021 года.

Заказчик прописал желаемые материалы, которые необходимо использовать при проведении работ.

При АКЗ нужно огрунтовать металлические поверхности за один раз: грунтовкой Penguard Universal (Jotun) толщиной 140 мкм, использовать грунтовку ЭП-0259, двухкомпонентную эпоксидную грунт-эмаль Penguard Universal, растворитель Jotun «Thinner 17», эмали Hardtop XPF (Jotun) толщиной 60 мкм и ЭП-1236. При огнезащите металлоконструкций R 60 необходимо покрыть ЛКМ толщиной в 1 мм марки «Сафети» одноименного производителя.

Кроме того, предусматривается использование огнезащитного материала «Декотерм – Эпокси» в объеме 21 тыс. литров и разбавителя «Декотиннер» (895 литров) – на комплексе производства ароматики. При подготовке поверхности нужно использовать грунтовки ХС-068, Sigmafast 278 (PPG), при финишном покрытии – эмали ХВ-1120 и SigmaDur 520 (PPG).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 утра 21 октября. Заказчик подведет итоги тендера 29 января 2021 года.