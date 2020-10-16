Правительство изменило критерии отнесения объектов к категории риска

Правительство России внесли поправки в «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре». Изменения касаются критериев и порядка отнесения объектов к категориям риска. Постановление кабмина от 12.10.2020 № 1662 было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 15 октября.

Как следует из документа, изменяются порядок и критерии отнесения объектов защиты к определенной категории риска. Новая модель отличается от прежней тем, что категория присваивается индивидуально для каждого объекта, а не для групп как прежде.

«Присвоение соответствующей категории риска осуществляется на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий пожара с учетом индекса индивидуализации подконтрольного лица»,– отмечается в сообщении МЧС России.

Этот индекс рассчитывается на основании имеющихся данных, которые отражают индивидуальные характеристики объекта, влияющие на состояние его пожаробезопасности, и сведений, характеризующих вероятность несоблюдения норм пожаробезопасности.

Кроме того, собственники объектов могут самостоятельно оценивать правомерность отнесения зданий и сооружений к категориям риска, в том числе и при помощи онлайн-калькулятора (он будет размещен на сайте МЧС России).

«Такая модель управления пожарным риском позволит индивидуально определять периодичность проведения контрольно-надзорных мероприятий, и соответственно, снизить необоснованную административную нагрузку в отношении добросовестных собственников объектов», – говорится в сообщении ведомства.

Добавим, постановление «О внесении изменений в “Положение о федеральном государственном пожарном надзоре”» вступает в силу с 1 января 2021 года.

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