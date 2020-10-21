В Тульской области запущен завод «Тензограф»

На территории особой экономической зоны «Узловая» 20 октября открылось предприятие «Тензограф» (ГК «Унихимтек») по выпуску высокотемпературных материалов. На реализацию проекта у инвестора ушло три года.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, объем инвестиций в производство графитовых уплотнительных материалов превысил 800 млн рублей. Большую роль в проекте сыграли разработки ученых МГУ им. Ломоносова.

По словам председателя совета директоров ГК «Унихимтек» Виктора Авдеева, в производство внедрены две технологии, созданные в МГУ. Речь идет о производстве графито-металлических листовых прокладочных материалов по технологии, которая позволяет сделать их изготовление более экологичным и экономически выгодным. Вторая технология предполагает выпуск безасбестовых паронитовых уплотнений – более герметичных, эластичных и безопасных по сравнению с асбестовыми паронитами.

Отмечается, что продукция завода «Тензограф» будет поставляться в Западную Европу, США, Южную Америку, страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии.

Напомним, в начале июня 2017 года появилась информация о подписании соглашения между Виктором Андреевым и главой Тульской области Алексеем Дюминым.

