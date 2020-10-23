Специалисты «Сибура» создали технологию получения антипирена

Специалисты компании «СИБУР Холдинг» запатентовали технлогию получения композиции, которую можно использовать в качестве антипирена. Материал позволяет снизить коррозионную нагрузку на оборудование.

Патент 22 сентября 2020 года был опубликован в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Среди разработчиков – Егор Поповцев, Ильдар Амирханов и Александр Зорин.

Композиция представляет собой галогенированный диенсодержащий (со)полимер. Его получение включает следующие стадии: галогенирование раствора диенсодержащего (со)полимера в органическом растворителе с образованием реакционной массы; ее нейтрализация с последующим разделением водного (содержит остаточное количество нейтрализующего агента и растворитель) и органического слоев (включает галогенированный диенсодержащий (со)полимер и растворитель); осаждение органического слоя для отделения целевого продукта (галогенированный диенсодержащий (со)полимер) с последующей фильтрацией и сушкой; нейтрализация избыточного количества непрореагировавшего галогена из парогазовой смеси.

«Технический результат настоящего изобретения заключается в повышении производительности способа получения галогенированного диенсодержащего (со)полимера за счет нейтрализации в реакционной массе избыточного количества непрореагировавшего галогена», – отмечается в патенте.

Полученный продукт применяется в качестве антипирена для полимерных композиций на основе вспенивающегося полистирола.