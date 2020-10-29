Выпуск минваты за 9 месяцев просел на 5%

Росстат зафиксировал снижение объемов производства продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные». Выпуск минваты за январь-сентябрь снизился на 5% относительно аналогичного периода 2019 года.

Как сообщает сервис госоргана «Единая межведомственная информационно-статистическая система», за 9 месяцев предприятия дали рынку 25,72 млн кубометров минеральной теплоизоляции, в том числе в сентябре – 3,28 млн. По сравнению с августом объемы производства сократились на 5,3%, сентябрем 2019 года – на 2,2%. На общей отрицательной динамике отразился спад в Центральном федеральном округе, тогда как в остальных ключевых регионах выпуск продукции вырос.

С января по сентябрь предприятия ЦФО изготовили 9,46 млн кубометров теплоизоляции, что на 1,5% меньше 9 месяцев 2019 года, в сентябре – 1,23 млн (-2% к августу и +6,2% к сентябрю 2019). В Поволжье за 9 месяцев производство минваты выросло на 3,4% до 6 млн кубометров, в сентябре – до 0,78 млн (-1% к августу и +9,8% к сентябрю 2019), на Урале – соответственно на 2,6% до 4,66 млн и 0,6 млн (-5,8% и +9,4%).

Напомним, по итогам января-августа объемы производства минеральной ваты сократились на 5,5% относительно аналогичного периода 2019 года.