В 2019 году количество пожаров выросло в 3,5 раза

В 2019 году в России произошло 471 537 пожаров и при этом погибли 8 567 человек, а травмы получили 9 477. Относительно 2018 и 2017 годов увеличилось число возгораний и жертв пожаров, но снизилось количество травмированных. Об этом сообщается в статистическом сборнике ВНИИПО МЧС России «Пожары и пожарная безопасность в 2019 году».

Для сравнения, в 2018 году было зафиксировано 132 074 возгораний или в 3,5 раза меньше, чем в 2019, погибших – 7 913 человек (-8,2% к 2019), травмированных – 9 650 (+1,8%). В 2017 году зарегистрировано 133 077 пожаров (меньше в 3,5 раза), погибли 7 824 человек (-8,6% к 2019 году), а травмы получили 9 361 жителей (-1,2%). Большая часть погибших в 2019 году, не менее 72%, – мужчины.

С увеличением числа пожаров вырос и ущерб от огненных происшествий. В 2017 году прямой ущерб составил 1 4217 273 тыс. рублей, в 2018 – 15 913 505 тыс., в 2019 – 18 170 365 тыс.

Несмотря на рост возгораний, количество уничтоженных строений в 2019 году выросло всего на 31,6% к 2018 и на 35% к 2017. Огонь уничтожил 46,2 тыс. объектов, в том числе в городах – 15,5 тыс. Количество сгоревшей техники остается стабильным – по 6,6 тыс. единиц.

Большая часть пожаров, 339 433 или 72%, произошла из-за неосторожного обращения с огнем. На втором месте – «нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования». Всего зафиксировано 49638 случаев или 10,5% от количества. Тройку замыкает нарушение правил эксплуатаций печей – 27 122 (5,7%).

Не менее 67,4% пожаров (317 805) произошло в зданиях с категорией «Степень огнестойкости отсутствует», 29 895 (6,34%) – на объектах второй степени огнестойкости, 27 512 (5,83%) – третьей степени, 11 719 (2,5%) – четвертой степени и 1422 (0,3%) – первой степени.

Основным источником возгорания стали спички (свеча, зажигалка) – 192 337 пожаров, на втором месте – сигарета (49 605), на третьем – кабель и электропровод (33 484). В 86 509 случаях источник огня установлен не был.