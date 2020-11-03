«Росэнергоатом» купит 16 тонн огнезащитных ЛКМ

«Концерн Росэнергоатом» (Ленинградская область) 30 октября объявил мониторинг цен на поставку огнезащитного покрытия для защиты от возгорания электрических кабелей. Документация опубликована на электронной торговой площадке «Фабрикант».

Компании требуется 16 тонн продукта. Заказчик обозначил предмет закупки как «Огнезащитная краска Крилак КЛ-1В». Однако допускается и поставка аналога. Важно, чтобы материал был предназначен для защиты от возгорания и распространения пламени силовых и контрольных электрических кабелей в проходках на кронштейнах, коробах и на лотках.

Материал должен быть разработан для использования на химических производствах, ТЭК, объектах атомной энергетики и эксплуатации в условиях 100% влажности, в агрессивных средах, при воздействии осадков и открытой атмосферы.

Предъявляется и другое требование:

«Полная совместимость с ранее нанесенными на силовые и контрольные кабели огнезащитными составами: КЛ-1В, ПИРО-СЕЙФ, Фламмопласт КС-1, Reniterm-PMC-R».

Ответы от участников конкурса принимаются до 11 ноября. Поставка огнезащитного покрытия запланирована на февраль 2021 года, место – Ленинградская область.