МЧС России отменяет аннулирование двух противопожарных приказов

МЧС России предложило исключить из постановления правительства России 11 июля 2020 г. № 1034 о признании утратившими силу нормативных актов в сфере пожарной безопасности три пункта. Они касаются оснащения системами пожаротушения и оповещения.

Общественное обсуждение постановления правительства «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 г. № 1034» началось 22 октября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Оно завершится 12 ноября. Документ предусматривает следующие изменения:

«Исключить из приложения № 2 пункты 104, 106 и 114».

Речь идет об отмене исключения таких актов, как:

Приказ МЧС России от 18 июня 2003 г. N 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)»

Приказ МЧС России от 20 июня 2003 г. N 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)».

Как ожидается, документ вступит в силу в январе 2021 года.

Напомним, правительство России в июле аннулировало более 100 нормативных актов в сфере пожарной безопасности и госпожнадзора. Документ начнет действовать с 1 января 2021 года.