В КНИТУ усовершенствовали рецептуру огнестойкой резиновой смеси

Ученые «Казанского национального исследовательского технологического университета» (КНИТУ) повысили огнестойкость полисилоксановых резиновых смесей. Разработка выдерживает воздействие открытого пламени в течение 95-150 секунд или почти в 1,5-2 раза дольше прототипа.

Патент на огнестойкую смесь был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности 7 сентября 2020 года. Над изобретением работали сотрудники кафедры «Химии и технологии переработки эластомеров» КНИТУ профессор Юрий Хакимуллин, доцент Лариса Закирова и ее заведущий Светослав Вольфсон, а также Раиль Гадельшин и Павел Пономарев.

За основу ученые взяли свою более ранню разработку – силоксановая резиновая смесь. Она включает тонкодисперсный диоксид кремния (аэросил) 40, высокомолекулярный силоксановый каучук 100, пероксид дикумила 1,4, антиструктурирующую добавку (НД-8) 8, гидроксид алюминия 50, декабромдифенилоксид 15 и органобентонит (органоглина) 0-5. Недостатком этого материала является недостаточная огнестойкость.

Инноваторы усовершенствовали смесь, добавив в нее комбинацию оксида цинка, органоглины и терморасширяющегося графита (ТРГ). Она опзволяет повысить огнестойкость продукта при сохранении высоких . физико-механических свойств.

Разработку можно использовать в качестве огнестойкого защитного материала в машиностроении, автомобилестроении, изготовлении защитных полимерных оболочек строительных конструкций и оборудования.