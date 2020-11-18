Минстрой России исключит дублирующие требования в сфере безопасности

Министерство строительства и ЖКХ России предложило исключить дублирующие и избыточные требования в сфере пожарной безопасности. Документ 17 ноября был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В этот же день началось общественное обсуждение проекта постановления «О внесении изменений в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”».

Его разработчиком выступил Минстрой России, а соисполнителем – МЧС РФ.

Как отмечается в пояснительной записке, документ стал результатом совещаний между двумя министерствами. В итоге перечень был сокращен на 105 пунктов. В частности, были исключены требования из таких сводов правил, как: СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения», СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные», СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей», СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания».

Общественное обсуждение инициативы Минстроя завершится 7 декабря. Сам документ вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Ознакомиться с текстом проекта постановления вы можете на «Огнепортале».