Летом 2021 года начнет действовать новая система пожарного надзора

Инспекторы Госпожнадзора смогут проводить проверки торговых центров без предупреждения. Как сообщает пресс-служба МЧС России, новая система надзора начнет действовать с 1 июля 2021 года.

Во вторник 17 ноября в режиме видеоконференции прошел семинар по разъяснению порядка и критериев отнесения объектов защиты к определенной категории риска. Главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский вместе со специалистами разъяснил представителям госпожнадзора применение ФЗ от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Супруновский пояснил, что теперь категория риска будет присваиваться индивидуально для каждого объекта. Ее определение проводится на основании добросовестности проверяемого при соблюдении им требований пожаробезопасности и «показателя тяжести потенциальных негативных последствий пожара».

Новая система контроля спасательного ведомства начнет действовать с 1 июля 2021 года. Она сохранит часть прежних механизмов и введет новые аспекты.

Новый закон предусматривает 10 способов контроля, один из них – выездное обследование. Он исключает контакт инспектора с проверяемым и строится на визуальном осмотре.

«В его рамках сотрудник госпожнадзора может посетить торговый центр, осмотрев общедоступные для посетителей помещения, такие как торговый зал или места общего пользования. При необходимости оперативного реагирования на нарушения требований пожарной безопасности, создающих реальную угрозу, инспектор может нанести “инспекционный визит”», – отмечается в пресс-службе.

Такая проверка не превысит одного дня. В остальном время проверок сократится в два раза – до 10 рабочих дней.

Напомним, в октябре правительство России изменило порядок и критерии отнесения объекта к категории риска. Эта модель позволит сотрудникам ведомства самим определять периодичность проведения проверок.