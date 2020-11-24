Производство минеральной ваты снизилось на 4,5%

В России продолжается снижение объемов производства продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные». По данным сервиса «Единая межведомственная информационно-статистическая система», за 10 месяцев предприятия изготовили 29 млн кубометров негорючей теплоизоляции, что уступает показателю 2019 года.

Спад относительно января-октября составил 4,5% (было 30,4 млн кубометров), тогда как января-сентября – 5%. Соответственно, падение замедлилось. Это подтверждают данные за октябрь. В минувшем месяце компании изготовили 3,35 млн кубометров теплоизоляции, что на 2,2% превышает показатель сентября и почти соответствует октябрю 2019 года (+0,3%).

Производство минеральной ваты выросло на Урале и в Приволжском федеральном округах, значительно сократилось на Северо-Западе, а в остальных регионах практически не изменилось.

Предприятия Центрального федерального округа изготовили за 10 месяцев 10,73 млн кубометров продукции (-0,7% к январю-октябрю 2019 года), Южного – 1,6 млн (-1,8%), Северо-Западного – 1,573 млн (-53%).

В Приволжском ФО рост выпуска продукции составил 4,7% до 6,85 млн кубометров, на Урале – 3,5% (до 5,28 млн).