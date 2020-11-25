«Охинская ТЭЦ» обновит систему пожарной безопасности

«Охинская ТЭЦ» (Сахалинская область, находится на балансе «Роснефти») 25 ноября объявила аукцион на поставку систем пожаробезопасности. Победитель конкурса обязан с «нуля» выполнить проект и доставить оборудование.

Как сообщается в документации, опубликованной на портале ТЭК-Торг, «Охинская ТЭЦ» в рамках мониторинга цен предлагает руководителям предприятий направить коммерческое предложение на поставку оборудования. Компании требуется автоматизированная система пожарной сигнализации и управления пожаротушением и программно-технического комплекса охранной сигнализации. Оборудование предназначено для защиты резервной системы газоснабжения.

Публикация извещения планируется в июне 2021 года, а поставка товара должна состояться в течение 90 дней с момента заключения договора.

Компания прописала технические требования на проектирование и комплектацию оборудования. Так, система пожарной сигнализации должна обеспечивать следующие функции: включать СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией), средства пожаротушения, противодымной защиты, подавать сигналы при пожаре, управлять пожарной автоматикой объекта и установкой автоматического пожаротушения, отключать токоприемники при сигнализации «Пожар».

Конструкция шкафов должна иметь не менее 20% свободного места, предусматривается оснащение сигнализацией, запирающими устройствами, важно избегать острых кромок и углов, необходимо обеспечить удобство обслуживания технических устройств и подключение защитного заземления.

Поставщик обязан иметь действующую аккредитацию в области поставки МТР «НК “Роснефть”». Опыт поставок – не менее трех лет.

Технико-коммерческие предложения принимаются до 6 утра (+3 часа по Гринвичу) 7 декабря.