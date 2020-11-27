Иркутские ученые создали огнестойкую композицию из отходов

Специалисты «Иркутского национального исследовательского технического университета» (ИрГТУ) разработали огнестойкий строительный материал на основе отходов поливинилхлорида (ПВХ) и вермикулита. Патент был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности 20 ноября.

В группе разработчиков 9 человек, среди них – профессор кафедры обогащения полезных ископаемых и охраны окружающей среды им. С.Б.Леонова Елена Зелинская, доцент этого подразделения Вячеслав Барахтенко, Надежда и Александр Гаращенко.

Как отмечается в патенте, прототипы имеют ряд недостатков. К примеру, высокое водопоглощение и токсичность продуктов горения, низкая огнестойкость, сложная технологическая энергоемкая схема.

Ученые решили эти проблемы, разработав стройматериал. Композиция состоит из промышленных отходов ПВХ с константой Фикентчера (58–64)±1 100, вспученного вермикулита, термосветостабилизатора Naftomix MRX 2167, модификатора перерабатываемости Paraloid K 175 и ударной прочности Tyrin 6000, смазки Listab Ca и пигментов.

Класс горючести стройматериала, полученного из композиции, составляет Г2 (умеренно горючие материалы)

Продукт решает проблемы утилизации отходов, позволяет стимулировать развитие рынка вторичных материалов и активировать создание производств по переработке вторсырья в новую продукцию.