Антикоррозионная и огнезащита ПГУ-ТЭС для ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Энергетика – важный сегмент в структуре проектов Компании О3. Среди недавно реализованных проектов — антикоррозионная и огнезащита строящейся ПГУ-ТЭС (парогазовая установка теплоэлектростанции) для ПАО «Нижнекамскнефтехим» мощностью 495 МВт, расположенной в г. Нижнекамск Республики Татарстан. Специалисты Компании О3 выполнили комплекс работ по огнезащите металлоконструкций главного корпуса и вспомогательных зданий и сооружений.

Строящаяся теплонергостанция будет производить электроэнергию для собственных нужд ПАО «Нижнекамскнефтехим». ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена.

Важной особенностью работы ПГУ-ТЭС является применение продуктов переработки нефтяного газа с действующего производства этилена «Нижнекамскнефтехим» в качестве топлива, что позволит существенно снизить нагрузку на атмосферу. Мощность новой энергостанции составит 495 МВт.

Для антикоррозионной и огнезащиты проекта было выбрано комбинированное конструктивное огнезащитное покрытие ТРИОТЕРМ™ 3700 + ТРИОФЛЕЙМ™ АК 7700 вместе с антикоррозионной финишной эмалью ТРИОКОР™ ФИНИШ 5100. Система огнезащитных и антикоррозионных материалов обеспечила повышение собственного предела огнестойкости металлоконструкций ПГУ-ТЭС до 120 минут.

Общая площадь покрытия на проекте составила 80 000 квадратных метров, в перечень работ входили поставка защитных материалов, нанесение антикоррозионной и огнезащиты, инспекционный контроль за выполнением работ.