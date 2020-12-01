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«НИКИМТ-Атомстрой» ищет поставщика огнезащитных ЛКМ для АЭС «Руппур»

Наталья Кузнецова 17 часов назад В России, Новости

«НИКИМТ-Атомстрой» 27 ноября объявил аукцион на поставку огнезащитных покрытий на строительство АЭС «Руппур» (Бангладеш). Цена заказа составляет 20 млн рублей с нулевым НДС, сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок.

Продукция требуется для защиты объекта «Здание обессоливающей установки».  «НИКИМТ-Атомстрой» указал желаемый состав – «Огракс-МСК» или аналог.  Материал должен отвечать следующим требованиям: температура эксплуатации – от -60 до +60 градусов по Цельсию при 100% влажности, время полного высыхания – не более трех суток, срок службы – не менее 25 лет, степень расширения – 1500%.

«Материал предназначен для покрытия металлоконструкций с приведенной толщиной менее 3.4 мм с огнезащитной эффективностью – 45 мин»,– отмечается в задании.

Всего требуется 445 кг огнезащитного материала. Продукцию необходимо поставить и разгрузить на условиях DАP (Incoterms 2010), то есть привезти до места назначения на стройплощадку электростанции в Бангладеш.

Конкурс проходит на системе электронных торгов B2B-Center. Заявки от участников тендера принимаются до полудня по московскому времени 15 декабря. «НИКИМТ-Атомстрой» определит победителя торгов 22 января следующего года.

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