Прокуратура начала проверку по факту пожара на рынке «Классик»

Прокуратура Ростовской области 6 декабря начала проверку по факту крупного пожара в Аксайском районе. Площадь возгорания составила 4 тыс. квадратных метров.

Как сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области, сигнал о пожаре на рынке «Классик» поступил на пульт спасателей в 06:30 утра по местному времени. По словам очевидцев, горела средняя секция двухэтажного торгового павильона с пиротехникой. Огонь в силу специфики хранящейся продукции быстро распространялся. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

На тушение огня у спасателей ушло не менее 10 часов. В 13:24 было объявлено о локализации пожара, в 16:06 – о ликвидации открытого горения.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. В ликвидации возгорания были задействованы 446 человек и 134 единицы техники, в том числе от МЧС 113 сотрудников и 37 агрегатов. К счастью, обошлось без погибших. К проверке подключилось надзорное ведомство.

«Прокуратурой Ростовской области организована проверка исполнения требований противопожарной безопасности, осуществляется контроль за ходом ликвидации пожара»,– сообщает ведомство.

Как уточняет портал 161.RU, к тушению пожара подключили расчеты из Батайска, Ростова, Новочеркасска и Аксая. На место прибыл и ОМОН. Огнеборцы быстро использовали весь привезенный запас воды. Затем тушение остановилось. Между тем огонь быстро пожирал бутики. Всего за 40 минут площадь пожара выросла в два раза с 1,5 тыс. квадратных метров, а за час – до 4 тыс. «квадратов». Тушение пожара осложнялось необходимостью доставки воды – ее везли почти за километр от места ЧП.

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Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова сообщила ТАСС, что, по предварительным данным, пожар нанес урон 200 индивидуальным предпринимателям.

Не исключено, что одной из причин такого ущерба стали действия властей по ослаблению контроля над бизнесом. По словам начальника отдела надзорной деятельности по Аксайскому району Андрея Луганского, соблюдение противопожарных норм на рынке давно не проверяли – с тех пор как начал действовать мораторий на проверки субъектов малого бизнеса (ФЗ от 25 декабря 2018 года, принятый после требований президента РФ Владимира Путина «не кошмарить бизнес»).

После пожара депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев потребовал провести проверки на всех рынках региона вопреки действующему мораторию со стороны правительства. Кабин 30 ноября продлил эту меру на весь 2021 год.