Сотрудники Ивановской академии МЧС России модернизировали систему водяного пожаротушения

Сотрудники «Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России» модернизировали установку водяного пожаротушения. Устройство отличается повышенной надежностью.

Патент на изобретение был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности месяц назад. Специалисты кафедры пожарной безопасности объектов защиты Вячеслав Комельков (начальник подразделения), Александр Сизов, Михаил Колбашов, сотрудник кафедры механики, ремонта и деталей машин Алексей Топоров, а также Леонид Гусев предложили такой вариант.

Система состоит из спринклерного водяного оросителя и приемно-контрольного прибора. От аналогов она отличается использованием жидкости с магнитными свойствами в стеклянной колбе спринклерного замка. Также на колбе для сигнализации о срабатывании спринклера устанавливается катушка индукции, которая включена в сигнальную линию приемно-контрольного прибора.

Установка работает таким образом. Когда возникает пожар, при срабатывании сплинкера под действием температуры разрушается колба теплового замка. Магнитная жидкость вытекает из нее, и меняется индуктивность соответствующей катушки. Как результат – проходит контроль времени и места возникновения пожара, что фиксируется контрольным прибором. Из трубопроводной сети поступает на очаг возгорания огнетушащее вещество, оно разбрызгивается и начинается тушение пожара.

Важно отметить, что при отсутствии возгорания индуктивность катушек практически одинакова.