Минстрой внес изменения в СП по светопрозрачным конструкциям

Министерство строительства и ЖКХ России актуализировало нормы свода правил 426.1325800.2018 «Конструкции фасадные светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования». Как сообщает пресс-служба Минстроя, проект изменения подготовлен с учетом современных требований безопасности.

Разработчики включили в документ требования, связанные с новыми материалами. Речь идет о принципах проектирования пулестойкого, огнестойкого, шумозащитного, антивандального, ударостойкого и взрывостойкого остекления, нового поколения стекол с теплоотражающими покрытиями и электронагревом. СП устанавливает правила для солнцезащитного, самоочищающегося и антибактериального остекления.

Кроме того, по словам главного научного сотрудника лаборатории «Энергосберегающие технологии в строительстве» НИИ СФРААСН Александра Спиридонова, планируется повысить уровень и качество безопасности, в том числе и показатели энергосбережения на 7- 10%. Соответственно, модернизация светопрозрачных конструкций приведет к повышению энергетической эффективности зданий.

«Изменение в СП 426 будет способствовать сокращению затрат на разработку специальных технических условий, связанных с недостаточностью или отсутствием соответствующих нормативных требований к проектированию светопрозрачных конструкций на ориентировочно 30 – 50 млн рублей в год», – отметили в пресс-службе Минстроя.

Добавим, проект изменения к СП 426 в октябре был приведен на ресурсе «Национального объединения строителей». Помимо него на обсуждение вынесено еще 12 документов.