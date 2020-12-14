Морской регистр выдал новые СТО KCC Corporation

Российский морской регистр судоходства выдал три свидетельства о типовом одобрении (СТО) на огнестойкие покрытия компании KCC Corporation Ulsan Plant (Южная Корея). Документы на ЛКМ для открытых поверхностей внутри помещений были опубликованы в базе Регистра 8 декабря.

Свидетельства действуют до 9 декабря 2025 года. Они выданы на следующие продукты: Korepox H.B. EH3600, Korepox H.B. EH3600(W) и Korepox H.B. EH3600(TH). Первые два материала представляют собой двухкомпонентное, не содержащее растворителей, самогрунтующееся эпоксидное покрытие. Третий ЛКМ описывается как «двухкомпонентное высокоструктурированное самогрунтующееся покрытие на основе эпоксидной смолы, отверждаемой полиамидом». Все материала обладают характеристиками медленного распространения пламени, а также не выделяют чрезвычайное количество токсичных продуктов и дыма при горении.

Содержание органических веществ в Korepox H.B. EH3600 и Korepox H.B. EH3600(W) не превышает 59%, в Korepox H.B. EH3600(TH) – 48%. Все три материала представлены в белом и сером цветах.

Добавим, эти свидетельства были выданы взамен документов, полученных компанией не так давно – 28 октября. Прежние СТО имеют статус недействительных.